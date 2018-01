राज्यसभा का टिकट कटने पर कुमार विश्वास का वार, बोले- शहादत स्वीकार करता हूं, पर मेरे शव के साथ छेड़छाड़ न करें

राज्यसभा चुनाव में टिकट कटने पर आप नेता कुमार विश्वास ने पार्टी नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शहादत स्वीकार करता हूं। मुझे सच बोलने की सजा मिली।

कुमार विश्वास ने कहा कि राज्यसभा के लिए चुने गए तीनों साथियों को मैं बधाई देता हूं। अरविंद को पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। शानदार चयन किया गया और कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई।

AAP का ऐलान: संजय सिंह, सुशील और एनडी गुप्ता जाएंगे राज्यसभा

कुमार विश्वास ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए कहा था कि आपको मारेंगे पर शहीद नहीं होने देंगे, मैं उनको बधाई देता हूं और अपनी शहादत स्वीकार करता हूं।'

