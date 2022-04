हिंदी न्यूज़ NCR DDA की आवासीय योजना एक बार फिर फ्लॉप, 18 हजार में से सिर्फ 5227 फ्लैट आवंटित

DDA की आवासीय योजना एक बार फिर फ्लॉप, 18 हजार में से सिर्फ 5227 फ्लैट आवंटित

डीडीए ने शुरू में योजना के अंतर्गत 28 इलाकों में स्थित 18335 फ्लैट रखे थे। इनके लिए केवल 12387 आवेदकों ने आवश्यक पंजीकरण शुल्क जमा किया था। हालांकि, 22100 आवेदकों ने पंजीकरण कराया था।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Tue, 19 Apr 2022 12:03 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.