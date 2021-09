एनसीआर गुर्जर महापंचायत को लेकर दादरी छावनी में तब्दील, पुलिस ने कई गुर्जर नेताओं को हिरासत में लिया Published By: Praveen Sharma Sun, 26 Sep 2021 12:29 PM ग्रेटर नोएडा | हिन्दुस्तान टीम

1 / 2 गुर्जर महापंचायत में पहुंचे सपा नेता राजकुमार भाटी ने दादरी में जाम लगाने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें और सपा नेताओं को हिरासत में लिया। 2 / 2 गुर्जर महापंचायत के लिए दादरी के चिटहेड़ा गांव के मंदिर में इकट्ठा हुए लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया।