साइबर फ्रॉड: ऑनलाइन शॉपिंग में डॉक्टर को लगी 2.60 लाख रुपये की चपत

गाजियाबाद में ऑनलाइन शॉपिंग का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक डॉक्टर को 2.60 लाख की चपत लगा दी। ऑर्डर देने के बाद भी सामान की डिलीवरी न होने पर डॉक्टर को ठगी का पता चला।

