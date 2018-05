मुख्य सचिव से हाथापाई : पूछताछ को सिसोदिया के घर पहुंची दिल्ली पुलिस

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक टीम उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मथुरा रोड़ स्थित आवास पर पहुंच गई है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को दिल्ली पुलिस की ओर से एक पत्र भेजकर मनीष सिसोदिया से जांच में शामिल होने को कहा गया था। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जांच में शामिल होने के लिए सहमति जताई थी। दिल्ली पुलिस को भेजे गए जवाब में सिसोदिया ने कहा कि वह शुक्रवार को साढ़े चार बजे जांच में शामिल होने के लिए घर पर उपलब्ध रहेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की ओर से इस कार्रवाई की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी।

Police has reached Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's residence to question him in connection with the case of Chief Secretary Anshu Prakash's alleged assault.