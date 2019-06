पुलिस मुठभेड़ में घायल खूंखार बदमाश श्रीकांत रेड्डी और उसकी महिला साथी गिरफ्तार

उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में गुरुवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में 34 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी श्रीकांत रेड्डी खूंखार अपराधी है और उसे मुठभेड़ में दो गोलियां लगी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, उत्तर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त विजयंत आर्य ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारियों ने नेताजी सुभाष प्लेस में रेड्डी और उसकी सहयोगी पूजा को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया।

Delhi: A girl who was present with the criminal last night during police encounter & had fled the spot, has been arrested from Shakurpur area. They committed two loots last night as well & the looted possessions have been recovered from her. Police is interrogating the girl pic.twitter.com/m2NcA7lHw8