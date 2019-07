क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की पत्नी आरती सहवाग ने दर्ज कराई धोखाधड़ी की FIR

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) की पत्नी आरती सहवाग ने अपने साथ हुए फ्रॉड की एफआईआर दर्ज कराई है। आरती ने बताया कि बिना उनकी जानकारी के उनके पति के नाम का भी इस्तेमाल किया और किसी फर्म से करीब साढ़े चार करोड़ रुपए का लोन लिया। जिसके लिए आरती सहवाग के फर्जी सिग्नेचर भी किए गए हैं।

Aarti, wife of Virender Sehwag has filed a complaint against her business partners alleging they took a Rs 4.5 crore loan by forging her signatures and later defaulting on payment.