दिवाली बाद दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री हो सकती है बैन, CPCB ने की सिफारिश

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अधिकारियों से सिफारिश की है कि दीपावली के बाद दो दिन तक दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश को रोक दिया जाए क्योंकि तब वायु गुणवत्ता के और खराब होकर 'बेहद गंभीर' श्रेणी में पहुंचने के आसार हैं।

पर्यावरण मंत्रालय के अधीन सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत गार्गव ने मंगलवार को परिवहन अधिकारियों के साथ बैठक की और आठ से 10 नवंबर तक दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी की सिफारिश की। सीपीसीबी के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ये वाहन प्रदूषण को बहुत बढ़ाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहले से ही 'बेहद खतरनाक' श्रेणी में चल रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी की परेशानी और बढ़ सकती है।

दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची, स्थिति और बिगड़ने के आसार

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, केंद्र की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (सफर) की ओर से कहा गया कि पिछले साल की तुलना में इस साल विषैले पटाखे कम भी चलाए जाएं तो भी दिवाली के बाद आठ नवंबर को दिल्ली की वायु गुणवत्ता के और खराब होकर 'बेहद गंभीर' और 'आपात' की श्रेणी में पहुंचने की आशंका है।

सफर की रिपोर्ट में कहा गया कि पिछली दीपावली के मुकाबले यदि विषैले पटाखे 50 फीसदी कम भी चलाए जाएंगे तो भी आठ और नौ नवंबर को कम से कम दो दिन तक वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रहेगी।

प्रदूषण के खिलाफ पर्यावरण मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन

प्रदूषण में खतरनाक स्तर तक बढ़ोतरी और ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती चिंताओं को लेकर लोगों के एक समूह ने मंगलवार को पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इंदिरा पर्यावरण भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिन पर लिखा था 'दिल्ली की हवा जहरीली है, 'सांस लेने से जान जा रही है, 'सांस लेना मेरा अधिकार जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने गाने गाए और सरकार से मांग की कि वह दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने पर रोक लगाए।

People demonstrate outside Indira Paryavaran Bhawan over the issue of air pollution in #Delhi. pic.twitter.com/Kc2mu4hHKQ