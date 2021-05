देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर अब खत्म होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे को दौरान राज्य में कोविड-19 के 1,649 नए मामले आए हैं जो 30 मार्च के बाद से संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। इस दौरान 189 लोगों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण दर घटकर 2.42 प्रतिशत रह गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य बुलेटिन के जरिए दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार, दिल्ली में एक दिन में 1,649 नए मामलों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटे में 5,158 लोग वायरस को मात देकर अस्पताल से घर लौटे हैं। इस अवधि में 68,043 लोगों की कोरोना जांच की गई है। राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या 27,610 है।

Delhi reported 1,649 new cases, 189 deaths and 5,158 recoveries in the last 24 hours; Positivity rate at 2.42% pic.twitter.com/XFbwV9HUZH