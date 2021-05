दिल्ली में घट रहे कोरोना के मामले, एक दिन में मिले 8506 नए संक्रमित, पॉजिटिविटी रेट भी घटी

दिल्ली में लॉकडाउन लगाए जाने का सकारात्मक परिणाम नजर आ रहा है। संक्रमण के मामलों में कमी आना जारी है। आज कोरोना के 8506 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि मौतों की ज्यादा संख्या चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे के दौरान 289 मरीजों ने वायरस के कारण दम तोड़ा है।

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़े के अनुसार, बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी में 8506 नए मामले मिले हैं। इससे पहले गुरुवार को 10,489 नए संक्रमित मिले थे। कल की तुलना में आज मिले नए मामलों की संख्या में लगभग दो हजार की कमी आई है। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 71,794 है। वहीं 289 मरीजों की मौत हो गई है।

दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कुल 68,575 टेस्ट हुए हैं। इसमें से 54,042 आरटीपीसीआर जबकि 14,533 रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए। राजधानी में संक्रमण दर घटकर 12.40 प्रतिशत हो गई है। एक समय यह दर 35 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। वहीं एक दिन में 14,140 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर लौटे हैं।

Delhi reports 8506 new #COVID19 cases, 14,140 recoveries and 289 deaths in the last 24 hours.



Total cases 13,80,981

Total recoveries 12,88,280

Death toll 20,907



Active cases 71,794 pic.twitter.com/bKSt7okSCp