राफेल डील : SC से क्लीन चिट मिलते ही भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला, प्रदर्शन कर विरोधियों को घेरा

राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले से प्रसन्न भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के नेतृत्व में शनिवार को कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की तादाद में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विरोधी नारे लिखी तख्तियां हाथों में लेकर उसके नेताओं पर जमकर हमला बोला।

भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है कि यह सौदा पूरी तरह पारदर्शी और देशहित में था। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं पर झूठ की राजनीति करते हैं और जबकि मोदी सरकार के लिए देश सर्वोपरि है।

Delhi: BJP workers led by Union Minister Vijay Goel protest demanding an apology from Rahul Gandhi in the wake of #RafaleDealVerdict by Supreme Court pic.twitter.com/C3dmafea9V