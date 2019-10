कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के साथ चलती ट्रेन में हुई लूट, PMO से मांगी मदद

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य पी.एल. पुनिया के साथ ट्रेन के एसी कोच में लूट का मामला सामने आया है। पुनिया ने ट्वीट कर इस मामले में पीएमओ से मदद की गुहार लगाई है।

कांग्रेस नेता पुनिया ने राजधानी दिल्ली में ट्रेन के एसी कोच से अपने मोबाइल फोन लूट के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय और रेल मंत्रालय से कार्रवाई का आग्रह किया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पुनिया बुधवार रात 12230 नई दिल्ली-लखनऊ मेल से लखनऊ जा रहे थे। ट्रेन जैसे ही दिल्ली से रवाना हुई, एक युवक एसी कोच के केबिन में घुसा और उनका मोबाइल फोन उठाकर तेजी से भागा और धीमी चल रही ट्रेन से कूद गया।

Travelling by train 12230 Delhi to Lucknow HA-1,A cabin. After 5 minutes of train leaving Delhi Jn, a boy rushed in the cabin and swiftly lifted mobile set ( Samsung no. 9691836400 ) and jumped out of the slow moving train.Request action #pmoindia #RailMinIndia #NorthernRail