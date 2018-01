कांग्रेस की मांग-आप के RS उम्मीदवार एनडी गुप्ता का नामांकन हो रद्द

कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार नारायण दास गुप्ता के नामांकन को रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने दरियागंज रिटर्निंगर ऑफिसर को लिखित शिकायत दी है। जिसमें माकन ने आप के राज्यसभा प्रत्याशी नारायण दास गुप्ता पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन रद्द किए जाने की मांग की है।

Congress has filed objection at scruitiny of AAP Rajya Sabha candidate ND Gupta-



ND Gupta, a BJP, Modi & GST supporter was appointed as a Trustee of Govt owned 1.75 Lakh crore National Pension Scheme Trust!



He still holds this office of Profit as on Date-Inelligible to contest! pic.twitter.com/P7Szmd3gw0