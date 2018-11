दिल्ली: 'राशन घोटाला' उजागर, केजरीवाल ने खाद्य आयुक्त को किया सस्पेंड

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राशन प्रणाली में कथित अनियमितताएं मिलने के बाद दिल्ली के खाद्य आयुक्त को सस्पेंड करने का आदेश दिया है।

खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खाद्य आयुक्त के निलंबन के आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को भेज दिए गए हैं। मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि मंगलवार रात, हम नांगलोई में एक राशन की दुकान पर गए और पाया कि दुकानदार द्वारा राशन की प्राप्ति के बावजूद स्टॉक से गेहूं और चावल गायब था।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि 152 क्विंटल गेहूं और 38 क्विंटल चावल दुकान पर भेजा गया था, जो कि दिसंबर माह में वितरित किया जाना था। मंत्री ने कहा कि उन्हें इसमें घोटाले का संदेह हुआ जिसके बाद उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजी।

This is v serious. Food of the poorest people is being stolen. Responsibility ought to be fixed at highest levels. I have directed suspension of the Food Commissioner. https://t.co/vPHcqeVTF3