कोरोना की थर्ड वेव से निपटने को आज बनेगी रणनीति, केजरीवाल ने बुलाईं दो हाई लेवल मीटिंग

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस COVID-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को विशेषज्ञों और तैयारी समितियों के साथ दो बैठकें करेंगे। इन बैठकों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, ''मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे विशेषज्ञों की समिति और दोपहर तीन बजे तैयारी करने वाली समिति के साथ बैठक करेंगे।''

दिल्ली सरकार ने शहर में 27 मई को अस्पतालों में बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन संयंत्रों और दवा आपूर्ति आदि की वर्तमान स्थिति और अनुमानित आवश्यकता का आकलन करने के बाद कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के वास्ते 13 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था।

वहीं, कोविड-19 की तीसरी तहर के प्रभाव को कम करने की रणनीति तैयार करने और उसके प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों की आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

