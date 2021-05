राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब काफी हद तक कम हो गया है। यहां संक्रमण की दर 3 फीसदी से नीचे आ गई है। इसके बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लगे लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि दिल्लीवासियों की राय के अनुसार लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन अगले सोमवार (31 मई) सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा और इसमें पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटें में दिल्ली में कोरोना के 1600 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण दर केवल 2.5 फीसदी रही, जो एक समय 36 फीसदी तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह केस घटता रहा तो 31 मई से लॉकडाउन में राहत दी जाएगा।

The positivity rate has come to 2.5% in Delhi. 1,600 new #COVID19 cases reported in Delhi in the last 24 hours: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/pEsFMg5Qb6