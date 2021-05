दिल्ली में 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान

राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब कमजोर पड़ने लगा है लेकिन इससे हो रही मौतों का आंकड़ा अब भी 300 के आसपास बना हुआ है। इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगे लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब दिल्ली में अगले सोमवार यानी 24 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में काफी अच्छे स्तर पर रिकवरी हो रही है। कोरोना भी तेजी से कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अब तक कोरोना से बिगड़े हालातों पर जो काबू पाया वह एक दम से बिगड़ न जाए इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है।

We are extending the lockdown by one more week in Delhi: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/WYrgyquUfZ