'एलजी को वरिष्ठ नागरिकों की मुफ्त तीर्थयात्रा पर आपत्ति'

दिल्ली सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना पर आपत्ति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल पर निशाना साधा है।

दिल्ली सरकार की 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत हर साल 77,000 लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा पर ले जाने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन इसके लिए एलजी की मंजूरी की जरूरत है।

केजरीवाल ने साधा उपराज्यपाल पर निशाना

केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, “उपराज्यपाल व्यावहारिक तौर पर दिल्ली सरकार की हर योजना-परियोजना में बाधा डाल रहे हैं। हम इस तरह से कैसे सरकार चला सकते हैं।”

I feel v v sad that LG is practically obstructing every scheme and every project of Del Govt. How do we run govt like this? My appeal to BJP - Don’t obstruct our work. I challenge ur govts in other states to compete wid us in work https://t.co/Nc9NXlRvAN

उन्होंने कहा, “मेरी भाजपा से अपील है कि हमारे कार्य में बाधा न डालें। मैं आपकी दूसरी राज्यों में सरकारों को अपने काम से प्रतिस्पर्द्धा करने की चुनौती देता हूं।”

बीपीएल परिवारों तक सीमित रहे योजना

वहीं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी शुक्रवार को कहा कि एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थयात्रा कराने की योजना पर आपत्ति जताई है। गहलोत ने कहा कि एलजी चाहते हैं कि मुफ्त तीर्थयात्रा को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों तक सीमित रखा जाए।

Now LG objects to “Teerth Yatra Yojana”. LG wants it to be restricted to BPL. LG forgets that many children do not support their old parents. They would be happy to receive govt support. And every govt facility should not be restricted only to BPL.