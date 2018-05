घर-घर जाकर CBSE 12वीं के टॉपर्स से मिले केजरीवाल और सिसोदिया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को शहर में सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले छात्रों से मिले।

मुख्यमंत्री ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार देश के भविष्य के लिए बच्चों में निवेश कर रही है।

केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने पहले साल में शिक्षा क्षेत्र का बजट दोगुना कर दिया और यह एक निवेश है ना कि कोई खर्च।

केजरीवाल और सिसोदिया सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले छात्रों- भारती राघव, प्रिंस कुमार, प्राची प्रकाश और चित्रा कौशिक से उनके घरों पर मिले। प्रिंस कुमार के पिता दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस चलाते हैं।

