मेट्रो स्टेशन पर किशोर के सामान से मिले 5 जिंदा कारतूस, मचा हड़कंप

राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन पर शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीआईएसएफ के जवानों ने एक किशोर को पांच जिंदा कारतूसों के साथ पकड़ लिया।

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने आज शाम 3:55 बजे के आसपास मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन पर बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान सामान से मिले 5 राउंड जिंदा कारतूसों के साथ एक किशोर को पकड़ लिया।

Delhi: Central Industrial Security Force (CISF) nabbed a juvenile with 5 live round during baggage screening at Mayur Vihar Phase 1 metro station around 3:55 pm today. Investigation underway pic.twitter.com/iDa56U05fz