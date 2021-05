सत्येंद्र जैन बोले- केन्द्र ही अंतरराष्ट्रीय बाजार से कोविड-19 वैक्सीन खरीदे, राज्यों के खरीदने से देश की बदनामी होगी

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राज्यों के बजाय वह ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को यह बात कही। जैन ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बात की।

उन्होंने कहा कि केन्द्र को टीके के दाम तय करने चाहिए। कंपनियों को संकट के दौरान भारी मुनाफा कमाने की छूट नहीं दी जा सकती। मंत्री ने कहा कि उन्होंने डॉ. हर्षवर्धन से अनुरोध किया कि टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इनका फॉर्मूला अन्य कंपनियों के साथ साझा किया जाना चाहिए। जैन ने कहा कि हमें टीकों का ग्लोबल टेंडर आमंत्रित नहीं करनी चाहिए। राज्य अलग से निविदा आमंत्रित क्यों करें? इससे देश की बदनामी होगी।

If states have to buy vaccines from outside, Centre should provide to all states. The 2 vaccine producing companies should share their formula with other companies. They shouldn't be allowed to sell vaccines for more than Rs 150. I've requested Union Health Min: Delhi Health Min pic.twitter.com/pwpJLwS9TJ