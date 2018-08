केंद्र ने विश्व शिक्षा सम्मेलन में मॉस्को जाने के लिए मनीष सिसोदिया को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के रूस की राजधानी मॉस्को दौरे के अनुरोध को मंगलवार को मंजूरी दे दी। सिसोदिया ने चंद घंटे पहले ही शिकायत की थी कि उनके दौरे को मंजूरी नहीं दी जा रही है। सिसोदिया राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा सुधारों पर मॉस्को में बोलेंगे।

सिसोदिया ने ट्वीट किया, “अंतत: भारत सरकार ने विश्व शिक्षा सम्मेलन में जाने की अनुमति दे दी, जो पिछले 10 दिनों से लंबित था। दुनिया के शिक्षा मंत्रियों के समक्ष भारत की ज्ञान विरासत को प्रस्तुत करने और उन्हें यह जानने में मदद करने का मेरे पास मौका होगा कि शिक्षा कैसे दुनिया को एक बेहतर निवास स्थान बनाने में मददगार हो सकती है।”

Finally, GoI gave permission which was pending since 10 days, for World Edu. Conf.

It would be my privilege to represent India's knowledge legacy in front of world's edu. ministers & help them know- how it can help in making the world a better place to live. https://t.co/v6UlWIUNDV