केंद्र सरकार ने मुझे विश्व शिक्षा सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं दी : सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें एक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी।

सिसोदिया ने मंगलवार को ट्वीट किया कि दिल्ली में शिक्षा से जुड़े बदलावों को लेकर मुझे मॉस्को में विश्व शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुझे आज रात को ही रवाना होना था, लेकिन भारत सरकार ने मुझे अनुमति नहीं दी।

I was invited to speak about Delhi Education reforms at World Education Conference, Moscow. I was supposed to leave tonight but it's unfortunate that Govt of India has not given permission. It's pending 'under process' for last 10 days.

1/2