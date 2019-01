नए साल पर हवाई फायरिंग के आरोपी पूर्व जदयू विधायक राजू सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हवाई फायरिंग करने के आरोपी, जनता दल यूनाइडेट (जदयू) के पूर्व विधायक राजू सिंह को बुधवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजू सिंह के पास के एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। राजू को दिल्ली लाया जा रहा है।

दिल्ली : पूर्व विधायक के फार्महाउस से 2 राइफल 800 गोलियां बरामद

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इससे पहले पुलिस ने वसंतकुंज में राजू सिंह के फार्म हाउस से दो राइफल और 800 कारतूस बरामद किए थे।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, नए साल के जश्न के दौरान उसके द्वारा की गई हवाई फायरिंग में एक महिला अतिथि को गोली लगी थी जिसका दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल महिला की पहचान अर्चना गुप्ता के रूप में हुई है, जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं।

Delhi Police has arrested former JDU MLA Raju Singh from UP. He is accused of shooting at a woman during new year's celebrations; Visuals from the farmhouse in Delhi where the incident took place pic.twitter.com/RJlQDnLdds