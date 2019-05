सरकारी स्कूलों में CCTV मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के उसके फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि सभी कक्षाओं में 1.5 लाख कैमरे लगाने और फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग से बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट भाषण में कहा था कि बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के हर स्कूल में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसका सीधा प्रसारण इंटरनेट पर किया जाएगा। जिससे कि माता-पिता भी बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे।

Supreme Court issues notice to Delhi Govt & seeks reply in 6 weeks on a PIL challenging its decision to install CCTV cameras in Govt schools. The plea says installation of 1.5 lakh cameras in all classrooms & live streaming of footage will have psychological pressure on children pic.twitter.com/TB3NcGq0fq