CBSE Exams 2018: फिर से होंगे 10वीं के गणित और 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर

CBSE बोर्ड का 10वीं का गणित और 12वीं का इकनॉमिक्स का पेपर दोबारा होगा। दोनों विषय के पेपर लीक होने के आरोप लगे थे। इसके बाद CBSE ने निर्णय लिया है कि गणित और इकोनॉमिक्स का पेपर दोबारा कराया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर सीबीएसई फिर से इन दो पेपरों की परीक्षाओं की नई तिथि घोषित करेगा।

