CBI ने अंडरग्राउंड चल रहे वीरेंद्र देव दीक्षित पर रखा 5 लाख का इनाम, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी

बीते कई साल से अंडरग्राउंड चल रहे रोहिणी स्थित ईश्वरीय अध्यात्मिक आश्रम चलाने वाले अध्यात्म गुरु वीरेंद्र देव दीक्षित (77 वर्ष) के बारे में सुराग देने वाले को सीबीआई ने पांच लाख रुपये इनाम की घोषणा की है। वीरेंद्र देव दीक्षित को अंतिम बार नेपाल में देखे जाने की आशंका जताई जा रही है। नेपाल में भी उसका एक आश्रम है। इस मामले में उसके खिलाफ जांच एजेंसी की तरफ से ब्लू कॉर्नर नोटिस और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने अध्यात्मिक गुरु वीरेंद्र देव के खिलाफ जनवरी, नवंबर तथा दिसम्बर 2017 में तीन एफआईआर दर्ज की थीं। दीक्षित की काफी तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तीनों मामलों की तफ्तीश सीबीआई को सौंपी गई। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने तीन जनवरी 2018 को ताजा एफआईआर दर्ज कीं और मामले की तफ्तीश शुरू की। यह जानकारी देते हुए सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश में 20 दिसंबर 2017 को स्पेशल जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई।

CBI has announced Rs 5 lakh reward for anyone who gives information on whereabouts of self styled godman Virendra Dev Dixit. CBI had last year registered 3 cases against Dixit after several girls were allegedly kept under illegal confinement at his ashram in Rohini,Delhi