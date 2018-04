कैश की किल्लत: दिल्ली के ATMs पर भी दिख रहा असर, नोटबंदी की यादें ताजा

अब तक जहां देश के अलग-अलग राज्यों से एटीएम में कैश की किल्लत की खबरें आ रही थीं। वहीं अब इसका हल्का-फुलका असर राजधानी दिल्ली में भी देखा जा रहा है। यहां कई इलाकों में लगे एटीएम नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि, कुछ इलाकों में स्थिति अब भी सामान्य है।

कैश के लिए दिल्ली-एनसीआर में भी लोगों को एटीएम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें एटीएम से या तो खाली हाथ लौटना पड़ रहा है या फिर 500 रुपये के नोट ही निकल पा रहे हैं।

People in Delhi say 'We are facing cash crunch. Most of the ATMs are not dispensing cash, the ones which are dispensing, have only Rs 500 notes. We are facing difficulty, don't know what to do'. pic.twitter.com/zZoeEfOwjk

एटीएम में पैसा नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शादी का सीजन होने की वजह से भी लोगों को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। वर्तमान हालात को देखकर नोटबंदी की यादें ताजा हो गई हैं।

पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके के शान्ति मार्ग पर एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी, इंडिकैस के 6 एटीएम हैं, इनमें किसी में भी कैश नहीं है। वहीं, पीएनबी की एक मशीन खराब भी पड़ी है।

नकदी की समस्या को जल्द दूर कर दिया जाएगा: जेटली

देश के कई भागों में बैंकों में नकदी की तंगी की खबरों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि करंसी स्थिति की समीक्षा की गई है। प्रचलन और बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है। कुछ क्षेत्रों में अचानक आई दिक्कत को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा।

Have reviewed the currency situation in the country. Over all there is more than adequate currency in circulation and also available with the Banks. The temporary shortage caused by ‘sudden and unusual increase’ in some areas is being tackled quickly: FM Arun Jaitley (file pic) pic.twitter.com/kJYijROv0V