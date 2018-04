CAG रिपोर्टः दिल्ली सरकार में ढेरों खामियां,केजरीवाल बोले- दोषियों पर होगी कार्रवाई

दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की। कैग की रिपोर्ट के अनुसार कई विभागों में अनियमितता की बात सामने आई हैं। सिसोदिया ने बताया कि अगर CAG रिपोर्ट के अनुसार किसी मंत्री या अधिकारी से गड़बड़ी हुई है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने से सियासत भी शुरू हो गयी है। इन अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर हमला बोला है।

केजरीवाल ने कैग की रिपोर्ट का टुकड़ा ट्वीट करते हुए लिखा, 'डोर स्टेप राशन डिलीवरी की फ़ाइल रद्द कर एलजी राशन माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं! पूरा राशन सिस्टम माफियाओं के कब्जे में है जिन्हें राजनीतिक सरंक्षण प्राप्त हक।'

Extract from CAG report. This is what LG trying to protect when he rejects Doorstep delivery of rations. Entire ration system in grip of mafia protected by political masters. Doorstep delivery wud hv destroyed this mafia. pic.twitter.com/ZytNFgc0XF

कैग रिपोर्ट स्कूटर, बाइक और तिपहिया वाहनों से राशन सप्लाई करने की बात सामने आई आई है। एक और ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में जिनके भी नाम सामने आएंगे कोई नहीं बख्शा जाएगा।

Exemplary action will be taken against the guilty in each case of corruption or irregularity pointed by CAG. No one will be spared.