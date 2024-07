Hindi News NCR गुरुग्राम के इस इलाके में गरजेगा बुलडोजर, अवैध दुकानों, खोखों, रेहड़ियों और झुग्गियों को तोड़ा जाएगा

गुरुग्राम में एकबार फिर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से अस्थायी दुकानों, खोखों, रेहड़ियों और झुग्गियों को तोड़ा जाएगा।

Krishna Singh Thu, 18 Jul 2024 12:26 AM हिन्दुस्तान,गुरुग्राम