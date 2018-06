राष्ट्रपति भवन के सर्वेंट क्वार्टर में मिला कर्मचारी का शव, मौत दो-तीन दिन पहले होने की आशंका

राष्ट्रपति भवन के सर्वेंट क्वार्टर में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जिस व्यक्ति का शव मिला है वह व्यक्ति राष्ट्रपति सचिवालय में काम करता था और चौथे दर्जे का कर्मचारी था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय से उसकी तबियत ठीक नहीं चल रही थी। गुरुवार को सर्वेंट क्वार्टर से दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला औऱ पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Body found at the servant quarters of Rashtrapati Bhavan, room was found to be locked from inside. The deceased worked at President's Secretariat & was unwell since some time: DCP New #Delhi