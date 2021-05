ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी : भाजपा का आरोप- नवनीत कालरा का कांग्रेस से सीधा संबंध, फेसबुक से खुला राज

कोरोना काल में दिल्ली में हुई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अब कांग्रेस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी के फरार आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा का कांग्रेस से सीधा संबंध है। लेखी ने कहा कि इससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस का हाथ जमाखोरों और कालाबाजारियों के साथ है।

उन्होंने कहा कि बीते दिनों दिल्ली पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान नवनीत कालरा और मैट्रिक्स सेल्युलर के सीईओ गौरव खन्ना के गिरोह से 13 करोड़ रुपये मूल्य के 7500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए हैं। नवनीत कालरा वही है, जिसका कांग्रेस से रिश्ता है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये लोग कंसंट्रेटर की जमाखोरी कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर दिल्ली में कंसंट्रेटर की कमी कर रखी थी।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके दोस्त पहले हाहाकार मचाते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। फिर कांग्रेस के लोग ही कंसंट्रेटर की चोरी, कालाबाजारी और जमाखोरी करते हुए पकड़े जाते हैं।

Congress' hands are always with black marketers & hoarders. Navneet Kalra is directly in links with Congress. 7500 O2 concentrators, worth Rs 13 cr, were seized from Navneet Kalra & Matrix Cellular CEO Gaurav Khanna's gang: Meenakshi Lekhi, BJP MP from Delhi pic.twitter.com/VJuD5BhTFc