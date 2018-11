'सीलिंग पर तमाशा बंद कर लोगों को राहत देने के लिए अध्यादेश लाए भाजपा'

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीलिंग को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही रद्द किए जाने के बाद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि कि सीलिंग के मुद्दे पर भाजपा को अपना तमाशा बंद कर लोगों को राहत देने के लिए अध्यादेश लाना चाहिए।

केजरीवाल की यह टिप्पणी, गत सितंबर में दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) द्वारा एक व्यवसायिक परिसर पर लगाई गई सील को तोड़ने के मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना कार्यवाही रद्द किए जाने के बाद आई।

सीलिंग: SC से मनोज तिवारी को बड़ी राहत, कार्रवाई करने से किया इंकार

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के आदेश पर बनी मॉनिटरिंग कमेटी पर गलत आरोप लगाने को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष की निंदा की और कहा कि इससे पता चलता है कि वह कितना नीचे गिर सकते हैं।

If BJP is done wid its stunts and theatrics, the people of Delhi urge BJP to immediately bring an ordinance now to maintain status quo, provide relief to lakhs of people and save their jobs. https://t.co/eG86gMKXCa