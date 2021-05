COVID-19 वैक्सीन पर सियासत तेज, मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल पर हमला, बोलीं- 'आप' का यूनिवर्सल वैक्सीन का वादा धोखा

कोरोना को मात देने के लिए दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीन की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सियासत तेज हो गई है। नई दिल्ली सीट से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने मंगलवार कहा कि लगातार विज्ञापन आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीन उपलब्ध कराने वाले हैं। अब तक ना तो ग्लोबल टेंडर किया है और ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ, लोगों को धोखा देना ही आज इनकी रणनीति रह गई है।

लेखी ने कहा कि जब भी ऑक्सीजन के ऑडिट की बात आती है तो ये ऐसे विषयों से भागना चाहते हैं, ये ऑक्सीजन और पैसों के ऑडिट की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि दिल्ली के साथ मोहल्ला क्लीनिक की तरह ऑक्सीजन का भी फ्रॉड कर रहे हैं।

उन्होंन कहा कि पिछले एक साल के दौरान दिल्ली में एक भी नया आईसीयू बेड नहीं जोड़ा गया है। दिल्ली में केवल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर हैं। 'आप' ने केवल ऑक्सीजन पर एक से डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए हैं और शायद ये वही ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो उनके उन विधायकों से बरामद किए जा रहे हैं।

In advertisements, it is being said that Arvind Kejriwal will provide universal vaccination in Delhi. But neither any global tender has been floated, nor any other arrangement has been made for vaccines. If they've done it, they should show tender copy: BJP MP Meenakshi Lekhi pic.twitter.com/y1wluF6rwo