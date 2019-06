भाजपा नेता ने केजरीवाल-मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर किया मानहानि केस

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजेंद्र गुप्ता ने अपनी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। केजरीवाल और सिसोदिया ने गुप्ता पर 'आप' प्रमुख की हत्या की साजिश रचने वालों में शामिल होने का आरोप लगाया था। कोर्ट 6 जून को इस पर सुनवाई करेगी।

विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया को एक सप्ताह पहले कानूनी नोटिस भेजकर उनसे माफी मांगने के लिए कहा था। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि मैंने उनके (केजरीवाल और सिसोदिया के) खिलाफ पटियाला हाउस अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है क्योंकि उन्होंने मेरे कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।

Delhi BJP leader Vijendra Gupta files a defamation case against Delhi CM Arvind Kejriwal & Deputy CM Manish Sisodia, for allegedly attempting to "frame him" in relation to an alleged assassination plot against Kejriwal. Matter fixed for hearing at Rouse Avenue Court on June 6