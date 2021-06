दिल्ली में कोरोना के ग्राफ में बड़ी गिरावट, आज महज 131 नए मामले, 16 मरीजों की गई जान

राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की पाबंदियों में और ढील दिए जाने के एक दिन बाद ही कोरोना संक्रमण के ग्राफ में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में महज 131 नए मामले सामने आए और 16 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। अब संक्रमण दर घटकर 0.22 फीसद रह गई है। दिल्ली में इससे पहले इस साल 22 फरवरी को कोरोना के 128 मामले सामने आए थे। संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या भी 5 अप्रैल के बाद सबसे कम है, तब कोविड-19 के कारण यहां 15 लोगों की मौत हुई थी।

स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन में दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को 22 फरवरी के बाद से कोविड-19 के सबसे कम 131 नए मामले सामने आए तथा 16 मरीजों की मौत हो गई। यहां संक्रमण दर घटकर 0.22 फीसद रह गई है।

नए मामलों के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14,31,270 हो गया हैं, वहीं इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 24,839 हो गई है। बीते 24 घंटे में 355 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए, जबकि रविवार को इनकी संख्या 376 थी। दिल्ली में अब तक 14,03,205 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में अभी 3226 एक्टिव मामले हैं और कंटेनमेंट जोन की संख्या 6714 पर आ गई है।

Delhi reports 131 new COVID cases (positivity rate - 0.22%), 355 recoveries, and 16 deaths in the last 24 hours



Active cases: 3,226

Total recoveries: 14,03,205

Death toll: 24,839 pic.twitter.com/e7D0V1iOxn