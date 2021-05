महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में 'कोवैक्सीन' की किल्लत, सरकार ने बंद किए सेंटर

महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली ने भी भारत बायोटेक की बनाई 'कोवैक्सीन' की कमी का दावा किया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि राजधानी में कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है और इसलिए उसके सेंटर बंद करन पड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बायोटेक की ओर से जवाब दिया गया है कि केंद्र के निर्देशों से इतर वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। हालांकि, भारत बायोटेक ने मंगलवार को ही उन राज्यों की सूची जारी की थी जिन्हें वह केंद्र के हस्तक्षेप के बिना सीधे वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। इसमें दिल्ली का भी नाम शामिल है।

सिसोदिया ने कहा, 'कोवैक्सीन (भारत बायोटेक) ने कल चिट्ठी लिखकर कहा है कि वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।उन्होंने कहा है कि संबंधित सरकारी अधिकारियों के कहने पर राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जितना केंद्र कह रहा है उससे ज्यादा वैक्सनी नहीं दे सकते।'

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कुल 1.34 करोड़ खुराकें मांगी थीं। इसमें से 67 लाख कोवैक्सीन और 67 लाख कोविशील्ड की खुराकें मांगी गई थीं। हालांकि, कोवैक्सीन ने कल चिट्ठी लिखकर कहा है कि वह टीके की आपूर्ति नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, 'हमारे पास वैक्सीन का जो भी स्टॉक था खत्म हो गया है। हमारे पास कोविशिल्ड के जो सेंटर थे वे चल रहे हैं। कोवैक्सीन के सेंटर हमें बंद करने पड़े हैं।'

We had demanded 1.34 cr doses, 67 lakhs each of Covaxin & Covishield. Covaxin (Bharat Biotech) wrote to us y'day that they can't provide. They wrote 'we're making dispatches as per directives of concerned govt officials'. Obvious that these are central govt officials: Delhi Dy CM pic.twitter.com/L6GJ6a1OAb — ANI (@ANI) May 12, 2021

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भारत बायोटेक ने उन राज्यों औरर केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जारी की थी जिन्हें वह केंद्र के दखल के बिना सीधे टीके की आपूर्ति कर रहा है। इस सूची में दिल्ली भी शामिल है।

COVAXIN® has been directly supplied to 18 states since May 1st.

Unflinching in our efforts, we will continue the steady supply of our #vaccine.



Get yourself and your loved ones vaccinated.#BharatBiotech #COVAXIN #COVID19Vaccine #COVID19 pic.twitter.com/B3mlFT6KoT — BharatBiotech (@BharatBiotech) May 11, 2021

भारत बायोटेक की को-फाउंडर सुचित्रा एला ने कल ट्वीट कर यह कहा था कि कुछ राज्य उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि दुखदायी है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी के 50 कर्मचारी कोविड संक्रमित हैं और फिर भी 10 मई को कुछ राज्यों को कोवैक्सीन की खेप भेजी गई है।