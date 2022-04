भलस्वा में छाए धुएं के बादल, उत्तरी निगम पर 50 लाख का जुर्माना

भलस्वा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर 48 घंटे बीतने के बाद भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। गुरुवार को भी चारों तरफ धुएं के बादल छाए हुए थे। लैंडफिल साइट से रह रहकर आग की लपटें निकल रही थीं। दमकल की ट

इस खबर को सुनें