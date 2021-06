हरियाणा में जेजेपी-बीजेपी नेताओं के लिए गांवबंदी का ऐलान, 26 जून को देशभर में बड़ा प्रदर्शन करेंगे किसान

संयुक्त किसान मोर्चा ने जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं के लिए गांवबंदी का ऐलान कर दिया है और किसान 26 जून को आंदोलन के सात महीने पूरे होने पर राजभवन पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा की शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर धरनास्थल पर बैठक के बाद कामरेड इंद्रजीत सिंह, मनजीत राय, सुमन हुड्डा, विकास सीसर, जंगवीर चौहान, धर्मेंद्र मलिक, रवि आजाद ने कहा कि किसान नेताओं ने कहा कि जेजेपी व भाजपा के नेताओं का विरोध जारी रखा जाएगा और उनके लिए गांवबंदी की जाएगी, जिसके लिए गांवों में अभियान चलाया जाएगा और लोगों से नेताओं को शादी व अन्य किसी भी निजी कार्यक्रम में नहीं बुलाने की अपील की जाएगी। यह जरूर है कि शहर में निजी कार्यक्रम में जाने पर नेताओं का विरोध नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई गई। किसान नेताओं ने कहा कि उन पर कितने भी मुकदमे दर्ज किए जाएं, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं और उनका आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा।

Samyukta Kisan Morcha will organise protests outside Raj Bhawans across the country on June 26, when our agitation against three farm laws completes 7 months. The day will be observed as Kheti Bachao, Loktantra Bachao Diwas: Inderjit Singh, All India Kisan Sabha, Haryana (11.06) pic.twitter.com/ZLznSTbzi0