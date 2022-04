हड़ताल के नाम पर सड़कों पर दिखे ऑटो, वसूला मनमाना किराया; लोगों की समस्या को देखते हुए संघ ने किया स्थगित

हड़ताल के नाम पर सड़कों पर दिखे ऑटो, वसूला मनमाना किराया; लोगों की समस्या को देखते हुए संघ ने किया स्थगित

दिल्ली में सोमवार को डीजल,सीएनजी आदि ईंधन के दाम बढ़ने के विरोध में ऑटो-टैक्सीवालों की हड़ताल का मिला-जुला असर दिखा।बसअड्डे,रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर वाहन कम दिखे,लेकिन कुछ दूर चलने पर वाहन मौजूद थे

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Swati Kumari Tue, 19 Apr 2022 09:34 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.