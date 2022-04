दिल्ली में ऑटो-टैक्सी सेवा भी हो सकती है महंगी, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के बढ़ते दाम निकाल रहे आम आदमी का तेल

पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते वाहन चलाना महंगा हो गया है। अब ऑटो-टैक्सी सेवा भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि बढ़ी कीमतों के विरोध में टैक्सी यूनियनों ने विरोध शुरू कर दिया है।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Sat, 09 Apr 2022 09:53 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.