केजरीवाल के घर उपद्रव : दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में छापेमारी; सभी आरोपी फोन बंद करके फरार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उपद्रव की जांच में जुटी सिविल लाइंस थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी कर रही है। सभी आरोपी फोन बंद करके फरार हैं।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Sun, 03 Apr 2022 09:23 AM

