अरविंद केजरीवाल के घर उपद्रव मामला : हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 सप्ताह में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कथित तोड़फोड़ और उपद्रव की एसआईटी से जांच की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Fri, 01 Apr 2022 11:35 AM

