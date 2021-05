आसिफ हत्याकांड से नूंह में भारी तनाव, 14 में से छह आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी कर रही जांच

हरियाणा में नूंह जिले के खेड़ा खलीलपुर गांव के आसिफ की हत्या में नामजद 14 आरोपियों में से छह को पुलिस ने सोमवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। इन्हें मंगलवार को स्थानीय कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इनसे पूछताछ में बाकी आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।

उधर, इस हत्याकांड के बाद मंगलवार को इलाके में दो समुदाय के बीच हुए तनाव को देखते हुए जिला उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा व जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया ने मृतक आसिफ के परिजनों से खेड़ा खलीलपुर गांव में जाकर मुलाकात की और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। दोंनो अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष को भरोसा दिया कि हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने खेड़ा खलीलपुर में पीड़ित परिवार सहित समाज के लोगों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। सभी आरोपियों को सजा अवश्य दिलाई जाएगी।

डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित

जिला पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजरानिया ने कहा कि नामजद 14 आरोपियों में से पुलिस की टीम 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने पीड़ित परिवार को बताया कि जिला मुख्यालय डीएसपी सुधीर तनेजा के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी है। टीम शेष अन्य आरोपियों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जल्दी ही सभी हत्यारोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

Haryana | Tension has reigned in Nuh after a man allegedly killed during a clash



“We have been informed that a clash has erupted in Khera Khalilpur village. Ashif was killed. It's a matter of old enmity btw 2 groups. A case filed against 14 people,” says DSP Headquarters pic.twitter.com/xrSUGTjmqC