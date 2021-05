कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने को देशभर में वैक्सीनेशन तेज करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि देश में कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैक्सीन का निर्माण कर रही दोनों कंपनियों का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों के साथ साझा कर उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि देश में टीकों की कमी है और युद्ध स्तर पर टीके का निर्माण बढ़ाने की जरूरत है। अगले कुछ महीनों में सभी को टीका लगाए जाने की नीति तैयार की जानी चाहिए।

केजरीवाल ने पत्र में लिखा, ''आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हो रही है। इस बार ये बीमारी गांव-गांव तक पहुंच गई है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो रही है, इसलिए ये जरूरी है कि जल्द से जल्द देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन की दो डोज दे दी जाएं। अभी भारत में केवल दो कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। दो कंपनियों के दम पर पूरे देश को वैक्सीन देना संभव नहीं होगा। इसके लिए वैक्सीन का उत्पादन युद्धस्तर पर करना होगा, इसलिए देशहित में मेरी आपसे विनती है कि आप कोरोना की वैक्सीन के सार्वजनिक उत्पादन की इजाजत दें। केवल दो नहीं, देश की हर वो कंपनी वैक्सीन का उत्पादन करे जिसके पास इसके सुरक्षित उत्पादन की क्षमता है। केंद्र सरकार इन दो कंपनियों से वैक्सीन का फॉर्मूला लेकर ऐसी सभी कंपनियों को दे जो इनका सुरक्षित और सही उत्पादन कर सकती हैं। चाहे तो इन दोनों कंपनियों को उत्पादन करने वाली कंपनियां रॉयल्टी दे सकती हैं।

सरकार देश के पेटेंट कानून का इस्तेमाल करके कोरोना वैक्सीन के उत्पादन का एकाधिकार खत्म कर सकती है। इससे कोरोना की तीसरी लहर से पहले हम पूरे देश को एक सुरक्षा कवच देने में सक्षम होंगे और निर्दोष लोगों को मौत के मुंह में जाने से भी बचा पाएंगे। देशहित में इस काम को पूरा करने के लिए हमारी जो भूमिका तय की जाएगी वो हम निभाने के लिए तैयार हैं।''

Delhi CM Arvind Kejriwal writes to PM Narendra Modi, requesting to allow other companies to manufacture the two COVID-19 vaccines.



