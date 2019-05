केजरीवाल ने की अरुण जेटली के स्वस्थ होने की कामना, ट्वीट कर कही ये बात

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री अरुण जेटली के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा, '' मैं अरुण जेटली जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं उन्हें बीते कई सालों से जानता हूं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मैंने सदैव उनके अंदर स्नेहशील और प्यार पाया है।''

Wish @arunjaitley ji speedy recovery and a healthy life. I have known him since many years and despite political differences, I have always found him to be affectionate and warm.