अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ा, 10 दिन की छुट्टी पर इलाज के लिए जाएंगे बेंगलुरु!

दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय में आठ दिन तक धरना देने के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 की छुट्टी पर इलाज के लिए बेंगलुरु जा सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, बीते कई दिन से केजरीवाल का शुगर लेवल काफी बढ़ गया था, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से बुधवार को होने वालीं उनकी सभी बैठकें रद्द कर दी गई थीं। केजरीवाल के गुरुवार शाम को इलाज के लिए बेंगलुरु जाने की भी संभावना है। हालांकि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की ओर से अभी इस बारे में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

Delhi CM @ArvindKejriwal chairs meeting of DJB. Checks status of water projects & seeks daily report from tomorrow on the problems/action/solution and time line of solution. #AAPatWork pic.twitter.com/RIgxKkYe9D

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राजधानी में बिजली और पानी की समस्या और इन्हें दूर करने के लिए गुरुवार को भी अधिकारियों के साथ बैठक की। केजरीवाल ने बिजली विभाग और डिस्कॉम अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली के सभी क्षेत्रों में विद्युत समस्याओं इसे दूर करने की दिशा में की गई कार्रवाई और समाधान की रोजाना स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है।

Delhi CM @ArvindKejriwal chairs meeting of Power Deptt. & DISCOMs.

Seeks everyday status report of all areas in Delhi with problems/action with the solution.

Directs Department to implement the subsidy policy for tenants as soon as possible. pic.twitter.com/Nb09NdfUZW