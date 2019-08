अरुण जेटली के निधन पर भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, ट्वीट कर कही ये बात

पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। जेटली बीते कुछ दिनों से इलाज के लिए एम्स में भर्ती थे। जेटली का गुरुवार को डायलिसिस हुआ था।

एम्स की मीडिया और प्रोटोकॉल प्रमुख आरती विज ने कहा, “बहुत ही दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि पूर्व वित्तमंत्री व सांसद अरुण जेटली जी का शनिवार को दोपहर 12.07 बजे निधन हो गया है। वह यहां एम्स में 9 अगस्त से भर्ती थे और उनका इलाज वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में हो रहा था।”

अरुण जेटली के निधन पर भावुक मन के साथ शोक व्यक्त करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ''पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली जी का असामयिक निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो एक शानदार कानूनविद और एक अनुभवी राजनेता थे जो अपने शासन कौशल के लिए जाने जाते हैं, देश उन्हें सदैव याद रखेगा। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदना।''

Untimely demise of former FM and senior leader Sh Arun Jaitley ji is a huge loss to the nation. A legal luminary and an experienced political leader known for his governance skills will be missed by the country. Thoughts and prayers with his family in this moment of grief. RIP