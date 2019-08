अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपने बेटे के बारे में दी ये बड़ी गुड न्यूज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित केजरीवाल भी अब अपने पिता की तरह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।

केजरीवाल ने कहा कि, मुझे बेहद खुशी है कि इस वर्ष मेरा बेटा और इनका बेटा दोनों एक साथ IIT में जा रहे हैं। बरसों से ये प्रथा चली आ रही थी कि गरीब का बेटा अच्छी शिक्षा के अभाव में गरीब रहने पर मजबूर था। अब सबको अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग देकर हमने गरीब और अमीर के बीच की दूरी दूर की है।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित केजरीवाल ने इस साल संपन्न हुईं सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 96.4 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। पुलकित ने नोएडा के एक निजी स्कूल में पढ़ते थे। वहीं, 2014 में मुख्यमंत्री की बेटी हर्षिता ने भी सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 96 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। बाद में उन्होंने आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) भी पास किया था।

This is what is truly equality of opportunity- the son of a tailor, and the son of Delhi’s Chief Minister @ArvindKejriwal will both join IIT this year!



This is our dream for our nation - that no child’s future should be decided by the background they come from https://t.co/hxk4O1FHGr