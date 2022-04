हिंदी न्यूज़ NCR पंजाब में BJP नेताओं पर FIR मामला : प्रवेश वर्मा बोले- केजरीवाल कर रहे पावर का मिस्यूज, हम गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे शिकायत

पंजाब में BJP नेताओं पर FIR मामला : प्रवेश वर्मा बोले- केजरीवाल कर रहे पावर का मिस्यूज, हम गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे शिकायत

पश्चिमी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवेश वर्मा ने पंजाब में भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल की खिंचाई की।

नई दिल्ली | एएनआई Praveen Sharma Mon, 11 Apr 2022 01:47 PM

इस खबर को सुनें